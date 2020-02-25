Депутатам Рады хотят разрешить выступать на русском языке
close
Законопроект, разрешающий депутатам Верховной рады Украины выступать на русском языке, зарегистрирован в украинском парламенте. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на текст документа.
Отмечается, что проект предусматривает изменение регламента Рады в соответствии с 10 статьей Конституции страны и разрешить депутатам использовать в работе русский язык и иные языки национальных меньшинств.
Законопроект предложен депутатами от фракций «Слуга народа» и «Оппозиционная платформа - За жизнь» Максимом Бужанским и Олегом Волошиным.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Поменьше русского: Рада приняла скандальный законопроект
— На Украине русский язык знают лучше россиян, заявили в Раде