Кириенко объявил о старте конкурса «Лидеры России. Политика»

Первый замруководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко объявил во вторник о старте нового конкурса «Лидеры России. Политика».

«Это такое отдельное направление в проекте «Лидеры России», которое связано с общественно-политической деятельностью», - цитирует Кириенко ТАСС.

Первый замглавы АП признался, что рабочим названием конкурса было «Политические лидеры», но в итоге было решено выбрать название, которое включало бы в себя название большого, уже известного конкурса.

Заявки можно подавать с 25 февраля.

Приглашаются к участию те, кому уже исполнился 21 год, но еще не исполнилось 55 лет.

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