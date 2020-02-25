Кириенко объявил о старте конкурса «Лидеры России. Политика»
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Первый замруководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко объявил во вторник о старте нового конкурса «Лидеры России. Политика».
«Это такое отдельное направление в проекте «Лидеры России», которое связано с общественно-политической деятельностью», - цитирует Кириенко ТАСС.
Первый замглавы АП признался, что рабочим названием конкурса было «Политические лидеры», но в итоге было решено выбрать название, которое включало бы в себя название большого, уже известного конкурса.
Заявки можно подавать с 25 февраля.
Приглашаются к участию те, кому уже исполнился 21 год, но еще не исполнилось 55 лет.
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