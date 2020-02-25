В Кремле отметили регулярные заявления США о «вмешательстве» РФ

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что США с маниакальной регулярностью заявляют о «вмешательстве» Москвы, в том числе в президентские выборы, передает корреспондент «Газеты.Ru».

«С маниакальным упорством появляются новые и новые голословные, ни на чем не основывающиеся обвинения России в некоем вмешательстве», — сказал представитель Кремля.

По его словам, Москва неоднократно опровергала подобные обвинения в свой адрес.

«Мы настаиваем на том, что никакого вмешательства не было, никакого вмешательства нет», — подчеркнул Песков.

Он также добавил, что «Россия не вмешивается в чужие внутренние дела и категорически против того, чтобы кто-то вмешивался в российские дела».

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Россия с помощью кампании в социальных сетях и кибератак помогла Трампу победить на выборах в 2016 году. Предполагается, что Кремль может использовать эту же стратегию, чтобы вновь повлиять на исход предстоящих выборов президента США. И Трамп, и Москва отрицает вмешательство.

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