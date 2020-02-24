Манойло оценил идею дополнить Конституцию поправкой о недопустимости отчуждения территории РФ

Профессор МГУ, член научного совета при Совете безопасности РФ Андрей Манойло прокомментировал идею внести в Конституцию поправку «О недопустимости отчуждения части территории Российской Федерации».

«К этой поправке я отношусь положительно, и считаю, что нужно закрепить в Конституции эту поправку. Потому что это во-первых одна из серьёзных норм, закрепляющих территориальную целостность страны, во-вторых — наличие такой нормы в будущем пресечет любые возможности повторения разного рода переговоров, которые вот были, например, с Курильскими островами. Я считаю, что в нынешних условиях такого рода ключевые вещи важно фиксировать в Основном законе.

Потому что раньше не раз возникали дискуссии о том, нужна ли России такая большая территория, может лучше отдать Курилы в обмен на инвестиции какие-нибудь. С учетом того, что такие вопросы поднимаются регулярно, пора в общем положить этому конец», - заявил Манойло в интервью «Газете.Ru».