Белый дом счел сообщения о «вмешательстве» России в выборы абсурдом

Заместитель пресс-секретаря Белого дома Хоган Гидли заявил, что новости с последнего брифинга разведслужб по «вмешательству» России в выборы главы государства 2016 года являются абсурдом и желанием демократов нанести вред американскому лидеру, передает телеканал Fox News.

По его словам, проводится «очередная охота на ведьм».

«Это началось, когда президент пришел в Белый дом», — сказал Гидли.

Он сообщил, что за такие «ложные утечки» ответственен конгрессмен-демократ Адам Шифф, который стоит во главе комитета по разведке.

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