Дуда назвал Россию «агрессором на Украине»

Президент Польши Анджей Дуда выразил мнение, что Россия является «агрессором на Украине» и не прекратила агрессивную политику в отношении своего соседа. Об этом сообщает издание wPolityce.

По его словам, Россия по-прежнему оккупирует Крым, а также районы вокруг Донецка и Луганска.

Польский лидер считает, что российская сторона оказывает поддержку «сепаратистов»,

«Она показывает силу, даже нарушая воздушное пространство. Следовательно, нельзя сказать, что это страна, заслуживающая доверия и мирно преследующая свои интересы», — заключил Дуда.

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