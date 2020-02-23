Ректор МГУА прокомментировал идею дополнить Конституцию поправкой о парламентском контроле

Ректор Московской государственной юридической академии имени О.Е. Кутафина Виктор Блажеев прокомментировал предложение внести в Конституцию положение «О парламентском контроле, осуществляемом палатами Федерального Собрания Российской Федерации».

«Эту законодательную инициативу нужно рассмотреть, мы во вторник будем собираться на очередное заседание, просматривать те вопросы, которые поступили. Эти положения будем изучать — нужно детализировать, парламентский контроль за чем, за какой деятельностью? Деятельностью кого? Эти вопросы нужно выяснять. Это общо звучит на данный момент, надо конкретизировать.

Знаете, я к этому [парламентскому контролю над деятельностью генпрокурора, предлагаемому к 102 статье Конституции — «Газета.Ru»] отношусь — ну, дело в том, что генеральный прокурор будет назначаться (такие предложения, во всяком случае, есть) президентом Российской Федерации по результатам консультаций с Советом Федерации. Собственно, может быть какое-то сообщение Совфеду необходимо, с целью соблюдения законности и порядка в стране, но ведь федеральный прокурор будет напрямую подчиняться президенту — по тем поправкам, что есть, поэтому наверное ежегодный доклад интересен.

Кстати, там и другие были предложения по ежегодному докладу — председателя Верховного суда и так далее. Наверное, это не в порядке контроля, а информации. Надо будет пообсуждать с коллегами эти предложения», - сказал Блажеев в интервью «Газете.Ru».