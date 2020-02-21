Источник: задержан глава Хостинского района Сочи по подозрению в коррупции

В Сочи задержан глава Хостинского района Павел Клопотовский. Об этом источник в правоохранительных органах рассказал ТАСС.

Отмечается, что поводом для задержания стало подозрение «в совершении должностного преступления коррупционной направленности».

Уточняется, что официальных подтверждений данной информации не поступало.

Так на официальном сайте района указано, что и. о. главы района был назначен Иван Савин, однако дата назначения не сообщается. Данных о текущей должности Клопотовский также нет.

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