РФ представила в ПА ОБСЕ декларацию против пересмотра итогов ВОВ

Глава делегации России, вице-спикер Госдумы Петр Толстой презентовал в Парламентской ассамблее Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ПА ОБСЕ) декларацию против пересмотра итогов Второй мировой войны, передает ТАСС.

Он напомнил, что победа над фашизмом в годы войны является общей заслугой союзников США, Великобритании, Советского Союза и Франции, именно этим странам удалось заложить основы современного миропорядка и существования Совета безопасности ООН.

В ходе выступления Толстой предложил парламентариям документ, в которой принявшие его страны констатировали бы, что в 75-ю годовщину Победы одинаково оценивают то, что происходило в Европе в годы ВОВ.

«Мы говорим о том, кто победил, признаем итоги Нюрнбергского трибунала», — уточнил глава российской делегации.

Толстой также обратил внимание на то, что, «к сожалению, сегодня в некоторых странах Европы высказываются сомнения в том, каким образом происходила Вторая мировая война на нашем континенте».

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