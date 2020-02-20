Зеленский: блокирующие приезд граждан из Уханя показывают не лучшие качества

Украинский президент Владимир Зеленский отреагировал на то, что некоторые украинцы блокируют дороги и госпитали, пытаясь не пустить на родину эвакуированных из Уханя граждан. Об этом говорится в Telegram-канале политика.

Он уверил, что в стране были предприняты всевозможные меры безопасности, которые не позволят коронавирусу проникнуть на территорию государства. Кроме того, все, кто был в самолете, находятся в удовлетворительном состоянии.

«Они здоровы, но должны пройти карантин и обсервацию в течение 14 дней... бактериологической опасности нет», — добавил Зеленский.

Президент привел в пример Францию, жители которой стали заботиться о здоровье прилетевших из Китая сограждан и сочувствовать им. Однако, по мнению главы Украины, не все могут гордиться такой же человечной реакцией. По его словам, некоторые украинцы перекрывали трассы и блокировали госпитали.

«Этим мы показываем далеко не лучшую сторону нашего характера», — подчеркнул Зеленский.

Он напомнил, что украинец все равно останется украинцем, несмотря на пребывание в Китае.

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