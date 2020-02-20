Турция вводит безвизовый режим для стран шенгенской зоны

Официальный представитель МИД Турции Хами Аксой заявил, что в стране с 2 марта будет действовать безвизовый режим для ряда граждан стран Европы. Об этом сообщает издание Sabah.

Отмечается, что изменения коснутся жителей Австрии, Бельгии, Нидерландов, Испании, Польши, а также Великобритании.

Теперь граждане этих стран смогут прибывать на территории республики 90 дней в течение 180-дневного периода.

В настоящее время между большинством европейских стран и Турцией действует безвизовый режим.