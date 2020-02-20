Трамп назвал выступление Блумберга на дебатах худшим в истории

Президент США Дональд Трамп назвал выступление бывшего мэра Нью-Йорка и миллиардера Майкла Блумберга на общенациональных теледебатах претендентов на пост президента Соединенных Штатов от Демократической худшим в истории. Об этом он написал в своем в Twitter.

«Выступление Мини-Майка Блумберга сегодня было, пожалуй, наихудшим в истории дебатов <...> Он запинался, говорил невпопад и был совершенно некомпетентен», — отметил Трамп.

Он также выразил мнение, что прошедшие дебаты сильно подорвали шансы миллиардера продолжить избирательную гонку.

Теледебаты претендентов состоялись в среду, 19 февраля.

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