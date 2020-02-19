Волкер назвал разумной политику Зеленского к России

Экс-спецпредставитель Госдепа США по Украине Курт Волкер оценил политику украинского лидера Владимира Зеленского по отношению к России. Об этом он заявил в интервью «Украинской правде».

Волкер отметил, что тактика Зеленского заключается в том, чтобы показать намерения Украины урегулировать конфликт.

Бывший специпредставитель добавил, что такая политика объясняется стремлением украинский властей защититься от обвинений в адрес страны.

«Вы же прекрасно знаете, что есть тенденция, особенно в некоторых западноевропейских столицах, обвинять Украину, а не Россию», — уточнил Волкер.

По его мнению, действия Зеленского «не позволяют этому произойти».

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