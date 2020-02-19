Женщина накричала на Зеленского в больнице
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В ходе визита президента Украины Владимира Зеленского в Бориспольскую многопрофильную больницу интенсивного лечения одна из присутствующих женщин неожиданно начала кричать и обозвала его предателем. Видео опубликовано на Youtube.
«Зеленский, ты зрадник (предатель, — укр.) Почему на фронте люди гибнут? Кто для тебя Россия», — закричала женщина, когда Зеленский шел по коридору в сопровождении чиновников.
Зеленский никак не отреагировал на слова женщины, продолжая осмотр, при этом она продолжила кричать.
«Вам рассказать, что у нас в шахтах?» — крикнула женщина.
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