Лондон призвал Россию прекратить отправлять гуманитарные конвои в Донбасс

Постпред Великобритании при ООН Карен Пирс обратилась к российской стороне с просьбой прекратить отправлять«неожиданные гуманитарные конвои» в Донбасс. Об этом сообщает «Интерфакс».

Данное заявление дипломат сделала на заседании Совета безопасности ООН по Украине. России, по ее словам, стоит содействовать доставке международной помощи, механизмы которой предусмотрены Минскими соглашениями.

Постпред подчеркнула, что Великобритания полностью поддерживает Минские договоренности и завершение конфликта в Донбассе.

Как уточняется, Совет безопасности ООН собрался по инициативе России на почве обострения ситуации в самопровозглашенной Луганской народной республике.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Небензя обвинил украинских чиновников в саботаже минских соглашений

— В ЛНР заявили о гибели ополченца в Донбассе

— МИД России обвиняет Украину и Евросоюз в нарушении прав жителей Донбасса