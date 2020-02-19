Эксперты «Валдая» назвали наиболее рисковую зону на Ближнем Востоке
Эксперты дискуссионного клуба «Валдай» назвали наиболее рисковую зону на Ближнем Востоке, по их оценке таким регионом является Сирия.
«Мы видим, как все заволновались из-за обострения в Идлибе. Ирак не менее рисковая зона. Возможно, именно социальные протесты окажутся более существенными. Смотрите, в Ливане правительство пало, в Ираке почти дело дошло до того же самого», — рассказал журналистам Андрей Быстрицкий, председатель Совета Фонда развития и поддержки Международного дискуссионного клуба «Валдай».
«Очевидно, что иракцы не могут принять систему, которая была установлена после американского вторжения 2003 года. Эта система им не подходит. И протесты продолжатся. Их причины — социальное неравенство, дискриминация определенных групп населения — никуда не делись. Поможет ли военное решение? Я не знаю. Война вероятна, но она снимает протесты на время, потом они возникают вновь», — считает Рэнда Слим, директор инициативы по диалогу Института Ближнего Востока в Вашингтоне.
Затронули и тему Ливии. «Россия поддерживает отношения со всеми игроками в Ливии и конфликтующими сторонами... Участие России в берлинском процессе, в берлинской конференции. Ливийский кризис фактически открыл новое окно возможностей для развития отношений России с Евросоюзом», — уверен Виталий Наумкин, научный руководитель Института востоковедения РАН.