Член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от Крыма Сергей Цеков высказался относительно стремления США воспитать у украинской молодежи чувство ответственности за европейское будущее Украины и развивать «демократические ценности». Об этом сообщает RT.

По мнению парламентария, эти ценности «привьют» украинцам антироссийские настроения.

«Вся работа ведется на противопоставлении. Хотя все эти ценности подвергаются очень большому сомнению даже в Европе», — пояснил Цеков.

Он также выразил мнение, что Вашингтон не может открыто заявить, на что именно выделяет огромные деньги. При этом он считает, что американская стратегия начала давать сбой.

«На Украине начинают понимать, что они нужны Америке только для борьбы с Россией, как некий буфер, территория», — сказал сенатор.

Агентство США по международному развитию намерено выделить $38 млн на воспитание у молодых людей в возрасте от десяти до 35 лет на Украине чувства ответственности за европейское будущее страны и развитие «демократических ценностей».

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