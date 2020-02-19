Казахстан возбудил около 90 уголовных дел после беспорядков на юге страны

Заместитель министра внутренних дел Казахстана Марат Кожаев сообщил, что правоохранительные органы расследуют порядка 90 уголовных дел после беспорядков на юге страны, передает РИА «Новости».

«На сегодняшний день сотни человек допрошены, проводятся процессуальные действия», — сказал Кожаев.

Он также отметил, что количество уголовных дел увеличивается по мере выяснения новых подробностей произошедшего.

Ночью с 7 на 8 февраля в Жамбылской области на юге Казахстана произошла массовая драка. Она началась из-за конфликта на дороге, но провокаторы перевели ее на межнациональный уровень. Погибли десятки человек, около 50 участников беспорядков задержаны. Множество домов и автомобилей повреждены из-за совершенных поджогов.

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