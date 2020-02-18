Комиссия ООН отложила сессию из-за невыдачи визы США российскому делегату

Комиссия ООН по разоружению отложила начало ежегодной организационной сессии из-за невыдачи американской визы главе российской делегации Константину Воронцову, сообщается в пресс-релизе организации.

Воронцов не смог прибыть на сессию из-за проблем с получением визы США, заявил на заседании заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский.

Комиссия приняла решение отложить начало сессии на 10 дней, чтобы комитет ООН по отношениям со страной пребывания рассмотрел проблему с невыдачей российскому дипломату визы. Решение было принято без возражений со стороны участников, отмечается в пресс-релизе.

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