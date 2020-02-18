В МИД оценили слова о зависимости отношений России и Китая от Запада

Отношения между Россией и Китаем являются самодостаточными и не зависят от реакции западных стран, заявил заместитель главы российского министерства иностранных дел Александр Грушко. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.

Мысль о том, что Россия сблизится с Китаем при непринятии ее Западом, является ошибочной, отметил замминистра. Он подчеркнул, что российская сторона выстраивает диалог с Китаем на основании своих интересов.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон отмечал опасность сближения России с Китаем для европейских стран.

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