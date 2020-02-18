Зеленский пообещал не отступать от курса прекращения войны

Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что провокация на разграничительной линии в Донбассе не изменит курс страны на прекращение войны. Об этом он сказал на брифинге по итогам заседания Совета национальной безопасности и обороны, пишет УНИАН.

Политик отметил, что на оперативном совещании обсуждались «провокации, которые состоялись сегодня утром на контактной линии». Президент напомнил, что украинская сторона имеет сильную армию, которая постоянно контролирует ситуацию.

«Мы уверены, что эта провокация не изменит курс, потому что только с сильной армией можно садиться за стол переговоров», — подчеркнул он.

Зеленский добавил, что страна движется к прекращению войны и восстановлению мира.

Ранее пресс-служба Операции Объединенных сил (ООС) Украины заявила, что военные самопровозглашенной ЛНР начали наступательные действия на линии разграничения в Донбассе в районе населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское и Хутор Вольный.

По последнем данным, в результате случившегося погиб один военные и еще четверо были ранены.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Зеленский срочно созывает СНБО из-за обострения ситуации в Донбассе

— В Кремле отреагировали на столкновения в Донбассе

— Депутат Госдумы допустил срыв «нормандского саммита» из-за обострения ситуации в Донбассе