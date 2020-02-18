Рабочая группа поддержит поправку о запрете отчуждения территорий РФ
Рабочая группа по внесению изменений в Основной закон страны поддержит предложенную ранее поправку о запрете на отчуждение территорий, передает во вторник РИА «Новости».
Об этом во вторник заявил сенатор Андрей Клишас.
Главе государства представят эту поправку, «с юридическими формулировками», уже на следующей неделе в рамках доклада, уточнил он.
Клишас находится 18 февраля в Красноярске, где выступает на съезде Совета муниципальных образований края.
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