Рабочая группа поддержит поправку о запрете отчуждения территорий РФ

Рабочая группа по внесению изменений в Основной закон страны поддержит предложенную ранее поправку о запрете на отчуждение территорий, передает во вторник РИА «Новости».

Об этом во вторник заявил сенатор Андрей Клишас.

Главе государства представят эту поправку, «с юридическими формулировками», уже на следующей неделе в рамках доклада, уточнил он.

Клишас находится 18 февраля в Красноярске, где выступает на съезде Совета муниципальных образований края.

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