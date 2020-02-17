МИД Украины вызвал временного поверенного в делах РФ из-за задержания браконьеров

Временного поверенного в делах России вызвали в МИД Украины, чтобы потребовать освобождения украинских рыбаков. Об этом сообщает сайт ведомства.

В заявлении министерства украинская сторона, призывая Россию к исполнению своих международно-правовых обязательств и договоров, требует предоставить исчерпывающую информацию об обстоятельствах, при которых было задержано рыболовное судно и четверо украинских граждан.

Кроме того, Украина настаивает на освобождении рыбаков, судна и возвращении всего инвентаря.

Ранее ФСБ задержало в Азовском море судно с четырьмя украинцами. Задержанные не смогли предоставить судовые регистрационные документы, в том числе на право добычи водных биологических ресурсов.