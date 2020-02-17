В ФСБ исключили связь с убийством Хангошвили в Берлине

Президент ассоциации спецподразделения ФСБ России «Вымпел» Валерий Попов заявил, что никакой связи между фондом и убийством гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили в Берлине нет, передает «Интерфакс».

По его словам, «Вымпел» не может заниматься какой-либо подготовкой спецопераций.

«Это просто ветеранская организация, она занимается благотворительностью, детьми», — сказал Попов.

По его словам, публикации зарубежных СМИ представляют собой провокации и дилетантство.

23 августа 2019 года Хангошвили был убит в Берлине. Подозреваемого задержали в тот же день. Согласно расследованиям иностранных СМИ, убийца может быть сотрудником российских спецслужб. Москва не раз отрицала свою причастность.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— СМИ сообщили о работе подозреваемого в убийстве в Берлине в спецназе ФСБ

— Путин: убитый в Берлине грузин был причастен к теракту в московском метро

— Убийство в Берлине: что премьер Баварии предложил Путину