Посол РФ в Израиле сообщил о неподобающем обращении с россиянами

Посол России в Израиле Анатолий Викторов заявил, что российские граждане подвергаются неподобающему обращению со стороны израильских властей при проверке в зоне прилета в аэропорту имени Бен-Гуриона. Об этом сообщают РИА «Новости».

Дипломат, комментируя многочисленные жалобы россиян, которым отказывают во въезде в Израиль, отметил, что во время осмотров в аэропорту Бен-Гуриона россиян задерживают на длительное время без объяснения причин, проверяя документы, мобильные телефоны.

Кроме того, по словам Викторова, зачастую досмотры происходят в тесных помещениях без воды и продуктов питания.

Ранее Викторов заявил, что около шести тысяч россиян не смогли посетить Израиль в 2019 году из-за отказа во въезде в страну. При этом многие, кому отказали в этом, выполнили все установленные требования, необходимые для пересечения границы: купили билеты и путевки, забронировали гостиницы, имели достаточное количество финансовых средств, отметил дипломат.

Посол подчеркнул, что подобная тенденция подрывает основы туризма, а также культурные, образовательные и научные связи между двумя государствами.

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