В Раде предложили отправить делегацию на парад Победы в Москву

Депутат Верховной рады Украины Вадим Рабинович предложил сформировать парламентскую делегацию для участия в параде Победы 9 мая в Москве. Об этом сообщают местные СМИ.

«Я убежден, что Верховной раде надо сформировать парламентскую делегацию для участия в параде Победы в Москве», — сказал Рабинович.

По его словам, отцы и деды стояли на защите плечом к плечу в году войны.

«И в день 75-летия Победы мы должны стоять рядом», — заявил Рабинович.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу рассказал, что в параде примут участие 15 тысяч человек. Также он подчеркнул, что в этом году мероприятие будет длиться дольше, чем в прошлом.

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