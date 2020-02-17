В КПРФ посоветовали судье КС сдать диплом после слов о «незаконно созданном» СССР

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Депутат Госдумы и руководитель пресс-службы ЦК КПРФ Александр Ющенко раскритиковал слова судьи Конституционного суда Константина Арановского, призвавшего не считать Россию преемницей «незаконно созданного» Советского Союза.

«Если это не провокационное высказывание, то скорее даже преступное, потому что ставит под сомнение легитимность России, как страны-победительницы и члена Совбеза ООН. Последствия такого высказывания могут быть совершенно непредсказуемыми», — сказал он в беседе с «Газетой.Ru».

Парламентарий напомнил, что решение о создании СССР было принято на I съезде Советов, который опирался на большинство активного населения страны.

«Если Арановскому противна высшая форма народовластия, он ее не принимает в качестве легитимной, то тогда возникает вопрос о его профпригодности», — подчеркнул Ющенко.

Депутат также посоветовал судье КС сдать свой диплом о высшем образовании.

«Если Советский Союз – это незаконное государство, то ему необходимо как минимум сдать диплом, полученный от незаконного государства», — заключил он.

Ранее Арановскоий посчитал, что Россия не должна иметь ничего общего с «репрессивно-террористическими деяниями» СССР. По его мнению, РФ должна обладать конституционным статусом государства, которое не связано с «тоталитарными преступлениями».

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