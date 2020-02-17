Мишустин освободил от должности замглавы Минкомсвязи Войтенко

Российский премьер Михаил Мишустин подписал заявление об увольнении заместителя министра связи страны Олега Войтенко. Распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

Отмечается, что Войтенко написал заявление по собственному желанию. На эту должность его назначили полтора года назад, 20 июля 2018 года. Ранее он был замглавы Аналитического центра при правительстве страны.

Распоряжение датировано 15 февраля.

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