В ГД раскритиковали судью КС за предложение не называть РФ правопреемницей СССР

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Депутаты на заключительном пленарном заседании осенней сессии Государственной Думы РФ, 18 декабря... Депутаты на заключительном пленарном заседании осенней сессии Государственной Думы РФ, 18 декабря...
Депутаты на заключительном пленарном заседании осенней сессии Государственной Думы РФ, 18 декабря...
Григорий Сысоев/РИА «Новости»

Первый зампред комитета Государственной думы по госстроительству и законодательству Михаил Емельянов подверг критике призыв судьи Конституционного суда РФ Константина Арановского не называть Россию правопреемницей «незаконно созданного» СССР. Об этом сообщает РИА «Новости».

Парламентарий назвал заявление судьи странным и удивился тому, что подобные слова мог высказать человек, занимающий серьезную должность и юрист.

По его словам, в данном случае речь не идет о преемственности политического режима.

«И путать правопреемство и политический режим совершенно недопустимо, это азбука юриспруденции», — заявил Емельянов.

Он отметил, что можно по-разному оценивать политрежим, но к правопреемству это не имеет отношения.

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