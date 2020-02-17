В ГД раскритиковали судью КС за предложение не называть РФ правопреемницей СССР
Первый зампред комитета Государственной думы по госстроительству и законодательству Михаил Емельянов подверг критике призыв судьи Конституционного суда РФ Константина Арановского не называть Россию правопреемницей «незаконно созданного» СССР. Об этом сообщает РИА «Новости».
Парламентарий назвал заявление судьи странным и удивился тому, что подобные слова мог высказать человек, занимающий серьезную должность и юрист.
По его словам, в данном случае речь не идет о преемственности политического режима.
«И путать правопреемство и политический режим совершенно недопустимо, это азбука юриспруденции», — заявил Емельянов.
Он отметил, что можно по-разному оценивать политрежим, но к правопреемству это не имеет отношения.
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