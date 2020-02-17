В ГД раскритиковали судью КС за предложение не называть РФ правопреемницей СССР

Первый зампред комитета Государственной думы по госстроительству и законодательству Михаил Емельянов подверг критике призыв судьи Конституционного суда РФ Константина Арановского не называть Россию правопреемницей «незаконно созданного» СССР. Об этом сообщает РИА «Новости».

Парламентарий назвал заявление судьи странным и удивился тому, что подобные слова мог высказать человек, занимающий серьезную должность и юрист.

По его словам, в данном случае речь не идет о преемственности политического режима.

«И путать правопреемство и политический режим совершенно недопустимо, это азбука юриспруденции», — заявил Емельянов.

Он отметил, что можно по-разному оценивать политрежим, но к правопреемству это не имеет отношения.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Судья КС призвал не считать Россию преемницей «незаконно созданного» СССР

— Немецкий писатель поблагодарил советский народ за победу над нацизмом

— МИД Болгарии попросил не считать освобождением Европы борьбу СССР с нацизмом