На предвыборном митинге в Нетаньяху бросили яблоком
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В Израиле во время предвыборного митинга женщина бросила яблоко в премьер-министра Беньямина Нетаньяху. Об этом сообщает 13канал телевидения в Израиле.
Отмечается, что инцидент произошел на митинге в Нетании.
Уточняется, что правоохранительные органы задержали 25-летнюю женщину для проведении допроса.
По данным СМИ, премьер-министр не пострадал, а израильтянка могла целиться в мэра города Мириам Файберг.
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