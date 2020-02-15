На предвыборном митинге в Нетаньяху бросили яблоком

В Израиле во время предвыборного митинга женщина бросила яблоко в премьер-министра Беньямина Нетаньяху. Об этом сообщает 13канал телевидения в Израиле.

Отмечается, что инцидент произошел на митинге в Нетании.

Уточняется, что правоохранительные органы задержали 25-летнюю женщину для проведении допроса.

По данным СМИ, премьер-министр не пострадал, а израильтянка могла целиться в мэра города Мириам Файберг.

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