Глава МИД ФРГ назвал условие для возобновления отношений с Россией

Глава МИД ФРГ Хайко Маас заявил, что реализация минских договоренностей по Украине остается условием для полноценного обновления отношений между Германией и Россией. Об этом сообщает ТАСС.

Такое заявление он сделал на полях Мюнхенской конференции по безопасности.

По его словам, Германия хочет диалог с новым правительством России по вопросам возобновляемых источников энергии и развития цифровых технологий.

Однако Масс подчеркнул, что условием для полноценного обновление отношений остается реализация «Минска».

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