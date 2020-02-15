Глава МИД ФРГ назвал условие для возобновления отношений с Россией
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Глава МИД ФРГ Хайко Маас заявил, что реализация минских договоренностей по Украине остается условием для полноценного обновления отношений между Германией и Россией. Об этом сообщает ТАСС.
Такое заявление он сделал на полях Мюнхенской конференции по безопасности.
По его словам, Германия хочет диалог с новым правительством России по вопросам возобновляемых источников энергии и развития цифровых технологий.
Однако Масс подчеркнул, что условием для полноценного обновление отношений остается реализация «Минска».
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