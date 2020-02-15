В «Слуге народа» рассказали об «украинском центризме» в идеологии партии

Председатель партии президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» Александр Корниенко рассказал, что является идеологией политсилы. Об этом сообщает РИА «Новости».

Он уточнил, что партия планирует закрепить в своем уставе идеологию «украинского центризма».

Председатель «Слуги народа» отметил, что такая идеолоия предполагает уход от «политических крайностей и радикализма». Он также уточнил, что «центризм» ставит приоритетом интересы человека, а также «мотивирован на всестороннее и безостановочное развитие Украины».

«Это креативный центризм, это украинский центризм», — добавил Корниенко.

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