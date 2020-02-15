В «Слуге народа» рассказали об «украинском центризме» в идеологии партии

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Агитационный плакат партии Владимира Зеленского «Слуга Народа» на одной из улиц Львова... Агитационный плакат партии Владимира Зеленского «Слуга Народа» на одной из улиц Львова...
Агитационный плакат партии Владимира Зеленского «Слуга Народа» на одной из улиц Львова...
РИА «Новости»

Председатель партии президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» Александр Корниенко рассказал, что является идеологией политсилы. Об этом сообщает РИА «Новости».

Он уточнил, что партия планирует закрепить в своем уставе идеологию «украинского центризма».

Председатель «Слуги народа» отметил, что такая идеолоия предполагает уход от «политических крайностей и радикализма». Он также уточнил, что «центризм» ставит приоритетом интересы человека, а также «мотивирован на всестороннее и безостановочное развитие Украины».

«Это креативный центризм, это украинский центризм», — добавил Корниенко.

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