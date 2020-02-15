Сайт Павленского с секс-видео с французским политиком заблокировали

Художник-акционист Петр Павленский сообщил о закрытии его сайта, на котором ранее он опубликовал секс-видео с французским политиком Бенджаменом Гриво. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

По его словам, французские власти заблокировали ресурс спустя три для после его открытия. Павленский выразил мнение, что французам действительно был интересен такой сайт и они в нем нуждались.

«В качестве примера, на видео, которое я прилагаю к этому посту, вы можете увидеть, как быстро увеличилось количество просмотров одной из публикаций», — написал художник.

Павленский добавил, что этот сайт является «свободой слова и выражения» и он не позволит никому разрушить то, во что были вложены «столько сил и времени».

Художник пообещал восстановить доступ к ресурсу.

Ранее сообщалось, что глава французской президентской партии «Вперед, Республика!» Бенджамен Гриво покинул предвыборную гонку в мэры Парижа после того, как в сети появились видео интимного характера с ним.

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