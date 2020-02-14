Павленский уничтожил предвыборную кампанию кандидата в мэры Парижа

Бенджамин Гриво, выдвигавшийся на выборах главы Парижа от правящей партии «Вперед республика» снял кандидатуру из-за публикации видео, демонстрирующего его супружескую неверность. Ролик обнародовал бежавший из Москвы художник-акционист Петр Павленский. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.

Как отмечается, Павленский разместил на странице в Facebook ссылку на сайт, где выложил интимное видео политика и скриншоты онлайн-чата с молодой девушкой, где Гриво назвал семейную жизнь тюрьмой. Кроме того, художник заявил, что Гриво рассылал свои обнаженные фотографии женщинам и просил их прислать в ответ подобные.

Уточняется, что за месяц до первого тура голосования партия Макрона потеряла своего кандидата. 14 февраля Гриво отозвал свою кандидатуру, собрал штаб на экстренное совещание и призвал не обсуждать инцидент.

Павленский прокомментировал событие в газете Liberation. Он заявил, что хотел обличить лицемерие политика, который поддерживает в своих высказываниях семейные ценности и в качестве примера приводит свои отношения с женой и детьми.

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