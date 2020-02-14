Пелоси назвала три главные мировые угрозы безопасности
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Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси назвала три главные мировые угрозы. Такое заявление она сделала на Мюнхенской конференции по безопасности, передает ТАСС.
В первую очередь Пелоси отметила угрозу распространения ядерного оружия, против которой страны должны действовать совместно, а также признать такую угрозу в качестве угрозы для национальной безопасности.
Также она выделила международный терроризм, который тоже представляет угрозу национальной безопасности. Пелоси добавила, что участие стран НАТО в борьбе с этой угрозой «жизненно важно».
Кроме того, политик затронула вопрос о глобальных климатических изменениях.