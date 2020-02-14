Пелоси назвала три главные мировые угрозы безопасности

Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси назвала три главные мировые угрозы. Такое заявление она сделала на Мюнхенской конференции по безопасности, передает ТАСС.

В первую очередь Пелоси отметила угрозу распространения ядерного оружия, против которой страны должны действовать совместно, а также признать такую угрозу в качестве угрозы для национальной безопасности.

Также она выделила международный терроризм, который тоже представляет угрозу национальной безопасности. Пелоси добавила, что участие стран НАТО в борьбе с этой угрозой «жизненно важно».

Кроме того, политик затронула вопрос о глобальных климатических изменениях.