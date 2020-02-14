Кандидат в мэры Парижа снялся с выборов из-за секс-видео, опубликованного Павленским

Глава французской президентской партии «Вперед, Республика!» Бенджамин Гриво покинул предвыборную гонку в мэры Парижа после того, как в сети появились видео интимного характера с ним. Об этом сообщает BFMTV.

Отмечается, что за публикацию ролика взял русский художник-акционист Петр Павленский, который выступает против представителей французской правящей власти.

Согласно уголовному кодексу Франции, подобные публикации частной жизни запрещены и караются лишением свободы на срок до двух лет и штрафом в размере €60 тыс. Бенджамин Гриво заявил, что возбудит дело за нарушение неприкосновенности частной жизни.

По словам Павленского, он выложил секс-ролик с политиком на сайт, где будут публиковаться изображения сексуального характера политиков и других госслужащих, которые «лгут своим избирателям, навязывая им пуританство, а сами презирают подобный образ жизни». На данный момент на сайте опубликовано видео только с Гриво.

Российских художник добавил, что Гриво, это человек, который начал свою политическую карьеру с «большой ложью и большим лицемерием по отношению ко всем его избирателям».

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— «Посвящается де Саду»: как Павленского судили во Франции

— Павленский прокомментировал приговор французского суда