Мишустин назначил своего помощника и замруководителя секретариата
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Премьер-министр России Михаил Мишустин назначил своим помощником Татьяну Воробьёву. Соответствующее постановление размещено на официальном портале правовой информации.
«Назначить Воробьёву Татьяну Сергеевну помощником председателя правительства России Михаила Мишустина на время исполнения Михаилом Мишустиным полномочий председателя правительства России», — указано в документе.
Кроме того, премьер назначил Михаила Синелина замруководителя секретариата председателя правительства РФ.
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