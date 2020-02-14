Песков назвал враньем новости о встрече Патрушева и Зеленского в Омане
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал абсолютным враньем новости СМИ о встрече секретаря Совбеза РФ Николая Патрушева с главой Украины Владимиром Зеленским в Омане,передает корреспондент «Газеты.Ru».
«Это по-русски называется вранье, по-английски fake news. Вероятно, преследуют какие-то провокационные цели или жажда наживы. Это абсолютно классический пример fake news», — заявил представитель Кремля.
Известно, что украинский лидер посетил Оман в начале января, восьмого числа он прервал свою поездку из-за крушения украинского пассажирского самолета в столице Ирана и вернулся в Киев.
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