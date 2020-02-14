Экс-губернатор Калужской области надеется на назначение его сенатором

Бывший губернатор Калужской области Анатолий Артамонов заявил, что ожидает назначения его сенатором от исполнительной власти, передает РИА «Новости».

По его словам, новый пост ему пообещал врио главы региона Владислав Шапша.

«Сегодня Владислав Валерьевич, он мне об этом сказал, подпишет представление в Совет Федерации о том, чтобы я был его представителем, — сказал Артамонов.

При этом он пообещал «с честью выполнять свои обязанности».

Артамонов занимал должность главы Калужской области с 18 ноября 2000 года по 13 февраля 2020 года.

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