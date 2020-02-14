Трамп назвал Блумберга неудачником без политических навыков

Президент США Дональд Трамп считает, что его возможный оппонент на выборах американского главы государства в 2020 году Майк Блумберг является неудачником, у которого имеются деньги, но отсутствуют политические навыки. Об этом он написал в своем Twitter.

По его словам, Блумберг — мини-версия республиканца и экс-губернатора Флориды Джеба Буша, который приходится младшим братом бывшему президенту США Джорджу Бушу.

«Но у Джеба больше политических навыков и он относился к темнокожему сообществу гораздо лучше», — написал Трамп.

Он также назвал Блумберга «5,4-футовой (163 см) массой мертвой энергии», которая не желает принимать участие в дебатах с профессиональными политиками.

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