«Город-сад» для переселенцев из Крыма пообещал Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о строительстве города для переселенцев с полуострова Крым. Об этом сообщается на его сайте.

Уточняется, что строительные работы якобы начнутся на территории Херсонской области в 2020 году.

Отмечается, что контроль над вопросом украинский лидер поручил постоянному представителю Крыма Антону Кориневичу.

«Моя идея в том, чтобы они увидели, как мы относимся к людям, к крымчанам. Ты приезжаешь, а здесь — «город-сад», — рассказал Зеленский.

Он также добавил, что среди переселенцев более 500 семей крымских татар, а также подчеркнул, что «город-сад» будет выполнен «на высшем уровне».

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.

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