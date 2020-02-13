Власти Ирана опровергли слухи об отставке Рухани

Правительство Ирана отрицает данные о возможной отставке президента Исламской республики Хасана Рухани, передает «Интерфакс».

«Рухани останется с нашей страной до конца своего президентского срока», — подчеркнул официальный представитель иранского правительства.

Также он добавил, что заранее опровергает все подобные сообщения, которые могут появиться в будущем.

На прошлой неделе в иранских СМИ появились слухи о возможной отставки Рухани с должности главы государства. Поддерживающие президента источники утверждают, что за этим стоит бывший депутат-консерватор, близкий к Корпусу стражей исламской конференции (КСИР) Алиреза Закани.