Россию заменят на Европу на гербе Белоруссии

Весной парламент Белоруссии рассмотрит законопроект о внесении изменений в государственный герб, передает «Комсомольская правда. Беларусь».

Изменения по большей части носят художественный характер. В проекте говорится, что герб станет объемнее, а надпись «Республика Беларусь» — четче. Также изменятся цвета ленты , форма колосьев, изображения льна и клевера. Контур Евразии, где видна в основном Россия, заменят на очертания Европы.

Нынешний герб Белоруссии представляет собой измененный вариант герба Белорусской Советской Социалистической Республики. Как официальный символ его приняли на референдуме в 1995 году.

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