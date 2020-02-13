Politico: США ищет спецпосланника для переговоров с РФ по контролю над вооружениями

Администрация Соединенных Штатов собирается назначить специального посланника для переговоров с Россией по вопросу контроля над вооружениями. Об этом сообщает газета Politico со ссылкой на бывших американских должностных лиц.

По данным издания, поиски кандидатуры на данную должность идут с конца 2019 года.

Отмечается, что главной сферой деятельности переговорщика должен стать диалог с Москвой. При этом американский лидер Дональд Трамп может поручить вовлечь в данный процесс КНР.

Ранее помощник Трампа по национальной безопасности Роберт О'Брайен заявил, что, американская сторона в скором времени начнет переговоры по контролю над вооружениями и ядерным вопросам с российской стороной. По словам О'Брайена, администрация США исходит из того, что вопрос о возможном продлении или замене ДСНВ остается открытым.