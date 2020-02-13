Назначена дата встречи в ООН для анализа выполнения минских соглашений

Совет Безопасности ООН по запросу России обсудит выполнение минских договоренностей. Об этом сообщает ТАСС.

По словам первого заместителя постпреда России при ООН Дмитрия Полянского, встреча назначена на 18 февраля.

Полянский отметил, что Россия запросила провести открытое заседание СБ ООН с участием представителя ОБСЕ для анализа выполнения соглашений в связи с отмечаемой 12 февраля пятой годовщиной минских договоренностей.