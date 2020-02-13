Пентагон назвал Россию и Китай угрозами США в Африке

Командующий американскими сухопутными войсками в Африке генерал-майор Роджер Клутье заявил, что Россия и Китай представляют угрозу для США на Африканском континенте, передает ТАСС.

В качестве доказательства своего тезиса он рассказал о российских наемниках, которые, якобы, действуют в Африке. Однако российская сторона неоднократно опровергала сообщения о присутствии в Африке российских наемников.

Также, в числе угроз США в Африке Клутье назвал деятельность боевиков присоединившейся к «Аль-Каиде» (организация запрещена в России)* и группировки «Аш-Шабаб» (организация запрещена в России)*.

*«Аль-Каида» (организация запрещена в России) и «Аш-Шабаб» (организация запрещена в России) — террористические группировки, деятельность которых запрещена в ряде стран, в том числе в России.