Песков назвал цель сирийской армии в Идлибе

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что главная цель сирийских военных в Турции заключается в том, чтобы ликвидировать террористов, а не убивать мирных жителей, передает корреспондент «Газеты.Ru».

Данное заявление представитель Кремля сделал в ответ на обвинения президента Турции Тайпа Эрдогана, по словам которого, российские военные нападают на мирных жителей Эдлиба.

Кроме того, Песков отметил агрессивное поведение террористических группировок по отношению к сирийским и российским силовикам. Россия действует согласно сочинским договоренностям с Турцией, и выполняет свои обязательства по нейтрализации боевиков в Идлибе, заметил пресс-секретарь.

Ранее Путин и Эрдоган поговорили о ситуации в Идлибе