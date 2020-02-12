Глава ФОМ об опросе «Левады»: доверие — это не напряжение в розетке, которое можно померить

Глава Фонда «Общественное мнение» (ФОМ) Александр Ослон прокомментировал опубликованные в среду в газете «Ведомости» итоги опроса «Левада-центра», касающиеся уровня доверия к президенту.

«Доверие — это не напряжение в розетке, которое можно померить вольтиметром. Если показания разных вольтиметров разные, то какие-то из них неисправны. Когда в ходе опроса задается вопрос про доверие, главное — это деление на открытую и закрытую формулировку. Открытая — когда человек сам называет фамилии политиков, которые вызывают у него доверие. Закрытая формулировка — это вопрос, который звучит примерно так: «Вы доверяете или не доверяете, в данном случае — Путину?». И дается карточка, где шкала доверия обозначена, «безусловно доверяю», «скорее доверяю», «скорее не доверяю», «безусловно не доверяю». Эти два вида измерений дают очень разные результаты.

Есть ещё и другие отличия, которые я сейчас не называю, чтобы не запутывать. Открытый вопрос мы задавали много лет и там всегда цифра была по Путину от 30 до 40, может чуть больше. По закрытому вопросу она была в разные времена и 60%, и 70%, и даже 80%. То есть отличия очень большие. Эта методика абсолютно аналогична тому, что делают в маркетресёрч, когда изучают бренды. Когда люди называют те бренды, которые приходят им в голову, и когда вопрос задается относительно конкретного бренда, чтобы выявить отношение именно к нему.

Цифры, которые мы имеем сегодня по закрытому вопросу, когда спрашиваем о Путине и даем карточку со шкалой — очень стабильны, начиная с лета 2018-го года — около 60 процентов с небольшими колебаниями, несущественными. До лета 2018-го года цифра была, начиная с 2014-го года около 80%. А до Крыма, до марта 2014 года, она тоже была около 60%. Эта динамика — очень устойчивая. Тогда пенсионная реформа вызвала резкое снижение всех показателей по отношению и к президенту, и к власти, и ко всему остальному. С лета 2018 года цифра 81%.

Цифры по открытому вопросу мы не публикуем и задаем этот вопрос крайне редко. По двум причинам: во-первых, этот вопрос очень неустойчивый, и текущее состояние умов, актуальная повестка вызывает довольно резкие перепады. Было время, когда «Независимая газета» два раза в месяц публиковала сообщения о падении рейтинга Путина, поскольку одну неделю рейтинг поднимался, а вторую он падал. Поэтому через неделю снова появлялась информация, что рейтинг опять упал. Были попытки объяснить, что этот вопрос сильнейшим образом колеблется по своей природе, поскольку апелляция идет к памяти — а не к реакции на то, что предъявляется здесь и сейчас, как в закрытом вопросе. Мы перестали его [открытый вопрос] публиковать, перестали задавать, поскольку он не является сколько-нибудь информативным, а скорее техническим.

На самом деле, вопрос об отношении к личности конечно же требует упоминания фамилии этой личности, чтобы ясно было, о ком речь идет. Никаких колебаний, изменений, заслуживающих внимания, за эти полтора года — половину 18-го и весь 19-й год — по вопросам доверия и оценке деятельности Путина — не было, за исключением того, что происходит под влиянием случайных причин, в том числе и погоды», — пояснил Ослон.