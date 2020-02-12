Ермак: Киев готов реализовать все договоренности саммита «четверки» в Париже

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что его страна готова к осуществлению всех договоренностей саммита «нормандской четверки», состоявшегося в декабре 2019 года в Париже. Об этом сообщает РИА «Новости».

О решении Киева Ермак сказал, отвечая на вопрос журналистов относительно проведения выборов на всей территории Украины, в том числе в Донбассе.

«Это наша мечта, это было бы логичным провести выборы на всей территории Украины, потому что Донбасс, мы все считаем, как и Крым, территорией Украины, — сказал глава офиса украинского лидера.

При этом он отметил, что есть условия, без которых подобные выборы будут невозможны.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.

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