В Сербии заявили, что Белград никогда не введет санкции против России
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Спикер парламента Сербии Майя Гойкович заявила, что ее страна никогда не введет санкции против России, передает «Интерфакс».
На заседании Комиссии по сотрудничеству между Госдумой и Народной скупщиной Сербии спикер отметила, что Белград никогда не вводил санкции против РФ и также не собирается делать этого в дальнейшем.
В конце января министр обороны Сербии Александр Вулин заявил, что европейские политики применяют двойные стандарты, когда пытаются противодействовать союзу Сербии и России.
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