В Сербии заявили, что Белград никогда не введет санкции против России

Спикер парламента Сербии Майя Гойкович заявила, что ее страна никогда не введет санкции против России, передает «Интерфакс».

На заседании Комиссии по сотрудничеству между Госдумой и Народной скупщиной Сербии спикер отметила, что Белград никогда не вводил санкции против РФ и также не собирается делать этого в дальнейшем.

В конце января министр обороны Сербии Александр Вулин заявил, что европейские политики применяют двойные стандарты, когда пытаются противодействовать союзу Сербии и России.

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